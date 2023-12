PERDA: falece o senhor Sidney Bento Garcia, aos 68 anos de idade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

NOTA DE FALECIMENTO:

É com pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor senhor Sidney Bento Garcia, aos 68 anos de idade, carinhosamente conhecido como Ferrinho e pai do Cabo Raul Garcia, moradores de Cardoso-SP.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorrerá às 18 horas, desta quinta-feira, dia 28, no Cemitério Municipal da vizinha cidade.

www.votunews.com.br