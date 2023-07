PERDA: falece o senhor Sebastião Borges de Paula, aos 87 anos de idade

É com muito pesar que comunicamos o falecimento do senhor Sebastião Borges de Paula, conhecido Tião Boca, pai do Cláudio da Sabesp – morador de Cardoso-SP.

O senhor Tião faleceu nesta segunda-feira, aos 87 anos de idade. eixa filhos, netos e bisnetos.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Cardoso e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, no Cemitério Municipal da vizinha cidade. Aos familiares e amigos nossos sinceros sentimentos.