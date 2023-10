PERDA: falece o senhor Paulo Sérgio Verdi, aos 51 anos de idade

É com pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor Paulo Sérgio Verdi, aos 51 anos de idade.

Paulo Sérgio era morador de Valentim Gentil, onde deixa um vasto círculo de amigos e familiares, além de um filho.

O velório teve início às 8:30 da manhã desta quarta-feira, dia 4, no Velório mMnicipal, com o sepultamento programado para as 16h de hoje, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Agradecemos a todos que prestarem suas condolências à família enlutada.