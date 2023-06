PERDA: falece o senhor José Murilo Neves, motorista da Prefeitura de Votuporanga

Faleceu às 17h20, desta terça-feira, dia 6, na Santa Casa de Misericórdia, o motorista da Prefeitura de Votuporanga José Murilo Neves, aos 68 anos de idade.

Vítima de choque hipovolêmico, o senhor José Murilo era bastante conhecido na cidade, onde deixa um vasto círculo de amigos e demais familiares.

O falecido deixa os filhos Andréia Cristina Neves, Vivian Vanessa Neves, Alexandre Henrique Neves, Simone Laise Neves e Priscila Fernanda Neves, além da esposa.

Conforme informações do Cemitério Parque Jardim das Flores, o velório aconteceu no Velório Municipal e o sepultamento às 11 horas, desta quarta-feira, dia 7, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

