PERDA: falece o senhor João Roberto Vieira Padilha, aos 63 anos de idade

Ele deixa os filhos André Padilha (Da Farmácia) e Juliana Padilha.

Era viúvo, deixa três netos. O seu corpo será velado no Velório Municipal de Cosmorama e o sepultamento ocorrerá na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal de Cosmorama:

MENSAGEM DA FAMÍLIA

Luto meu pai. ANDRÉ PADILHA:

No momento em que as palavras falham e as lágrimas fluem, nos encontramos diante de uma perda insondável. Meu querido pai partiu deste mundo, deixando um vazio imensurável em nossos corações. Sua partida deixa lembranças de momentos preciosos e lições de vida que sempre carregaremos conosco.

Seu amor incondicional, sabedoria e apoio moldaram quem somos hoje. Cada risada compartilhada, cada conselho dado e cada gesto de carinho permanecerá como um legado eterno de um homem incrível que tocou tantas vidas.

Neste momento de tristeza, unimo-nos como família e amigos para nos apoiarmos mutuamente. Enquanto enfrentamos a dor da sua ausência, também celebramos a vida que ele viveu e o impacto positivo que deixou em todos nós.

Embora não possamos mais ouvir sua voz ou sentir seu toque, as lembranças e o amor que nutrimos por ele permanecerão sempre vivos. Que a saudade se transforme em conforto com o passar do tempo, e que possamos honrar sua memória vivendo nossas vidas da maneira que ele nos ensinou – com bondade, compaixão e determinação.

Descanse em paz, querido pai. Sua luz continuará a brilhar em nossos corações