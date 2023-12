PERDA: falece o senhor Izaías Rodrigues Camargo, aos 86 anos de idade

É com grande pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor Izaías Rodrigues Camargo, aos 86 anos de idade.

De tradicional família votuporanguense, o senhor Izaías foi proprietário durante 40 anos, da serralheria e esquadrias metálicas Votuporanga (Esmevo). Era muito querido por todos, deixa filhos, netos, bisnetos e tataranetos.

O senhor Izaías era casado com a senhora Carmem Lúcia, deixa ainda os filhos Vera Lúcia, Vilma, Vânia, Vanda, Valdinéia, Valéria, Luciana, Douglas e Leonardo. E ainda 17 netos, 10 bisnetos e uma tataraneta.

O seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 11 horas, desta sexta-feira, dia 22. A cerimônia de cremação do corpo acontece às 8 horas, deste sábado, dia 23, no Cemitério & Crematório Rosa Mística – rodovia Péricles Bellini. Aos amigos e familiares, a equipe do votunews se solidariza neste momento de dor pela perda do querido senhor Izaías.

