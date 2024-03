É com muito pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor Gercino Vitoreli, aos 80 anos de idade, ocorrido às 15 horas, desta terça-feira, dia 26, em sua residência, no bairro Jardim Residencial do Lago.

Antigo comerciário de Votuporanga, trabalhou durante anos na loja J.Mafhuz e mais de 20 anos na Real Calçados, ambas as lojas na rua Amazonas – centro da cidade. O senhor Gercino também foi diretor durante anos do Assary Clube de Campo.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga até às 13 horas, desta quarta-feira. Em seguida, o cortejo segue para São José do Rio Preto, onde ocorrerá o sepultamento no Cemitério São João Batista. Informamos com pesar o falecimento do senhor Gercino Vitoreli.