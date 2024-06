PERDA: falece o senhor Dionísio Lopes Tavares, aos 58 anos de idade

É com pesar que comunicamos o falecimento do querido Dionísio Lopes Tavares, aos 58 anos, ocorrido nesta terça-feira (11), devido a septicemia. Dionísio morava no bairro Jardim Santos Dumont. Deixa sua esposa Fátima, os filhos Carla e Marcelo, a neta Laura, além de outros queridos amigos e familiares.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira (12), às 7h, no velório Municipal de Cosmorama, seguido pelo sepultamento às 16h no cemitério Municipal de Cosmorama. 🌟🙏