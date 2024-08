PERDA: falece o senhor Benedito Marques Filho, aos 87 anos, antigo empresário do setor moveleiro de Votuporanga

É com muito pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento do senhor Benedito Marques Filho, empresário do setor moveleiro de Votuporanga, carinhosamente conhecido como “Dito”, ocorrido nesta quarta-feira, dia 21.

Ele residia no bairro Vila Muniz, em Votuporanga, onde construiu sua vida ao lado de sua esposa, Oclamir Lui Marques, e seus dois filhos, Edson Dagoberto Marques e Edilson Lui Marques. Além disso, Benedito deixa três netos e dois bisnetos.

Benedito trabalhou por muitos anos como empresário no setor moveleiro da cidade, comandando a antiga Móveis Charme. Após sua aposentadoria, dedicou-se à família e amigos, atuando como inventor de utilidades domésticas. Pelos amigos mais próximos, era carinhosamente chamado de “Professor Pardal”.

Seu velório está sendo realizado no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal.

