PERDA: falece o senhor Aristides Waiteman, aos 90 anos de idade

🙏 Nota de Falecimento 🙏

Com pesar, comunicamos o falecimento do senhor Aristides Waiteman, aos 90 anos, residente há muitos anos no bairro Pozzobon, em Votuporanga. 🕊️ Ele deixa 4 filhos, 8 netos e 8 bisnetos. O velório aconteceu no Velório Municipal, e o sepultamento ocorreu às 15 horas, desta terça-feira, dia 20 🖤

Nossos sentimentos à família e amigos.