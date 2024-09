PERDA: falece o senhor Antônio Passolongo, aos 79 anos de idade

Nota de Falecimento

Faleceu aos 79 anos de idade, o senhor Antônio Passolongo, vítima de insuficiência respiratória aguda, na Santa Casa de Votuporanga.

Antônio deixa os filhos: Junior Cezar Passolongo e Joice Aparecida de O. P. Deliza.

Natural de Nipoã – SP, seu corpo foi velado no Velório Municipal de Sebastianópolis do Sul e sepultado às 17h do último sábado, 7 de setembro, no Cemitério Municipal de Sebastianópolis do Sul.

Nossos sentimentos à família e amigos. 🙏🌹