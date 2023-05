PERDA: falece o senhor Antônio Corte Rebouças, pai do Thiago Lava Rápido

Faleceu na tarde deste sábado, em Votuporanga, o senhor Antônio Corte Rebouças, aos 68 anos de idade. Ele era pai do conhecido Thiago Jajá, do Lava Rápido da rua Javari – casado com Bia Saraiva. Deixa ainda as filhas Jéssica Cristiana Rebouças e Janaina Rebouças.

O velório acontecerá no Sagrado Coração – avenida República do Líbano – próximo ao Cemitério Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 15 horas, deste domingo, no Cemitério Municipal de Votuporanga.