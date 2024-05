PERDA: falece o professor e ex-reitor da Unifev Drº Armando D’Avoglio

NOTA DE FALECIMENTO

Com extremo pesar, a 66ª Subseção da OAB SP comunica o falecimento do advogado DR. Armando Raphael D’Avoglio.

O velório acontecerá amanhã (14/05/2024) no período da manhã no Velório Sagrado Coração na Avenida República do Libano, 1722 e o seu sepultamento será na parte da tarde.

Em instantes, mais informações: INFORMOU: www.votunews.com.br