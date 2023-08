PERDA: falece o policial militar de Votuporanga cabo Cambraia, aos 48 anos

Faleceu nesta quarta-feira, dia 23, o cabo da Polícia Militar Alan Tadeu da Silva Cambraia, aos 48 anos de idade. Ele era de Votuporanga, mas trabalhava como cabo da Polícia Militar em Bálsamo. Cabo Cambraia passou por uma cirurgia cardíaca nesta quarta-feira, mas não resistiu e, infelizmente veio a óbito.

Era casado com a votuporanguense Luciana Souza Mesquiari, deixa ainda a filha Ana Júlia Mesquiari Cambraia, de 11 anos. O policial militar iria completar 49 anos no próximo dia 30. Ele residia no bairro Jardim Canaã, na zona norte de Votuporanga.

Ele deixa um vasto círculo de amigos e familiares em Votuporanga, era muito querido pelos companheiros de farda e deixa também a cidade de Bálsamo em luto.

Conforme informações de sua esposa a reportagem do votunews.com.br, o velório do PM terá início a partir das 6 horas, desta quinta-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores, na rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga.

O falecimento do cabo Cambraia consternou os votuporanguenses, companheiros da gloriosa Polícia Militar e demais familiares. O votunews se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor pelo falecimento do querido cabo Cambraia.

REPORTAGEM: VOTUNEWS