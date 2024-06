É com imensa tristeza que o votunews.com.br comunica o falecimento do antigo comerciante votuporanguense, Carlos Haddad, nesta quarta-feira. Votuporanga perdeu um dos mais respeitados nomes do comércio local.

Habib Ibrahim Haddad, conhecido como Carlos Haddad, partiu aos 81 anos de idade, às 11h30 de hoje. Foi um dos pioneiros do comércio, ao lado de seu falecido irmão Hallim Ibrahim Haddad.

Casado com Maria Augusta Portugal, deixa os filhos Ricardo e esposa Sila, neto Arthur; Carlos Augusto e esposa Heloisa, netos Gabriela e Theo; e Rafael Portugal Haddad, esposo de Silvia Amaral.

Antigo proprietário da Brasília Modas, Eletro Móveis Alvorada e Alvorada Presentes, Carlos Haddad deixou uma marca indelével no comércio local.

Seu corpo será velado no Velório Sagrado Coração – horário a ser definido – e o sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira no Cemitério Municipal de Votuporanga. 😢🌟🙏

