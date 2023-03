PERDA: falece o pioneiro da comunidade italiana Orlando Beretta

NOTA DE FALECIMENTO:

Faleceu aos 93 anos de idade, o morador pioneiro de Votuporanga, o agropecuarista Orlando Beretta, vítima de falência múltipla dos órgãos.

Com vasto trabalho na comunidade votuporanguense, atuou na fundação do Centro Social de Votuporanga – Guarda Mirim – sendo o seu primeiro presidente, Clube dos 40, Lions e Associação Cultural Ítalo-Brasileira, além de se dedicar as causas sociais.

Juntamente com o pioneiro votuporanguense Nasser Marão, o senhor Orlando Beretta participou das instalações de duas importantes empresas de Votuporanga, Laticínio Só-Nata e o Frigorífico 4 Rios – onde foi diretor-executivo. O falecido deixa a esposa Célia, os filhos Lucília, César e Orlando Junior, além de netos, bisnetos, noras e genros.

O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá às 16 horas, desta quarta-feira, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

