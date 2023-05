PERDA: falece o pastor da Primeira Igreja Batista Idair Cerqueira Leite

Com muito pesar comunicamos o falecimento do Pastor Idair Cerqueira Leite – pastor da Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, com com vasto círculo de amigos e familiares em Votupoarnga.

Pastor Idair dedicou 61 anos ao ministério pastoral. Em Votuporanga, pastor Idair deixa vários amigos e parentes, inclusive, foi um dos fundadores junto a família Cerqueira Leite, da Primeira Igreja Batista – localizada na rua Itacolomi – hoje dirigida pelos pastores Edvalter Francisco e Bráulio Mendes.

O velório aconteceu no Cemitério Jardim da Paz e o sepultamento às 17h30, deste sábado em São José do Rio Preto