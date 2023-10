PERDA: falece o ilustre cidadão votuporanguense Nasser Gorayb

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Votuporanga amanhece triste com a partida de um de seus baluartes, entusiasta e defensor. Faleceu nesta madrugada (1), aos 85 anos, o empresário e pioneiro NASSER FELÍCIO GORAYB.

Presidiu a Associação Comercial de Votuporanga em 1964, dedicado conselheiro da Santa Casa, dentro outras inúmeras ações sociais desenvolvidas por décadas. Foi diretor do Grupo Áureo Ferreira, atuante na vida política de Votuporanga, empresário e atuante na vida da sociedade votuporanguense. Também se dedicou à colaboração de inúmeros jornais, com análises do cenário político e econômico.

Os familiares, dentre eles o filho Edsel (Nenê), recebem inúmeras mensagens de conforto nesse momento de luto.

O velório é no Municipal de Votuporanga a partir das 11 horas e o sepultamento previsto às 17 h. votutudo