PERDA: falece o ex-bancário votuporanguense João Jesus de Biasi

É com muito pesar que o votunews comunica o falecimento do senhor João Jesus de Biasi, ex-bancário natural de Votuporanga (SP), faleceu na manhã de 10 de outubro de 2024, aos 75 anos, vítima de infarto agudo do miocárdio. O falecimento ocorreu no Hospital Municipal Dr. Aberd P. Dias, em Jussara, Mato Grosso. Além do infarto, João sofria de insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, fatores que agravaram seu quadro de saúde.

Divorciado, João deixa dois filhos, João Jesus de Biasi Filho e Tatiana Rebouças de Biasi Dias. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira, 11 de outubro, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga, onde familiares e amigos prestarão suas últimas homenagens.

