PERDA: falece o conhecido professor votuporanguense Amaury Rugno, vítima de complicações da COVID-19

Faleceu na noite desta terça-feira (8), aos 74 anos de idade, no Hospital de Base de Rio Peto, o professor e diretor e Mantenedor da Escola Piconzé de Ensino Infantil. Paulo Amaury Rugno, que faleceu devido a complicações da Covid-19.

Pessoa bastante conhecida e querida por todos os votuporanguenses, professor Amaury deixa a esposa Marlene Alves Rugno, os filhos Amaury e Renata, além dos netos Amaury Jr, Juliano, Ricardo e Rafaela.

Seu corpo será velado no Velório Sagrado Coração, que fica na Avenida República do Líbano e será sepultado no Cemitério Municipal de Votuporanga, hoje às 17h.