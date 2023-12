PERDA: falece o conhecido garçom Gilberto Ruiz Delgado, aos 64 anos de idade

É com pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento do senhor Gilberto Ruiz Delgado, 64 anos de idade, ocorrido na manhã deste sábado, no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O senhor Gilberto lutava contra um câncer e, infelizmente, veio a falecer neste sábado. Bastante conhecido em Votuporanga, trabalhou durante anos como garçom no antigo Forrozão Santa Fé.

Deixa a esposa Iracema Furlanetto Delgado, além dos filhos Douglas Furlanetto Delgado e Danielle Furlanetto Delgado, a neta Heloisa Delgado.

Nos últimos anos, Gilberto estava trabalhando na empresa Global Embalagens.

Logo mais, o votunews traz as informações sobre o local e horário do velório e o sepultamento do querido senhor Gilberto.

Aos amigos e familiares, nossos sentimentos pela perda irreparável.

