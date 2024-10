PERDA: falece Bruno Henrique da Silva Ribeiro, aos 28 anos de idade

🖤 ​​Nota de Falecimento

É com grande pesar que informamos o falecimento de Bruno Henrique da Silva Ribeiro, aos 28 anos. Bruno, filho da Aninha e neto do Zé de Zuca, morava em Américo de Campos com sua família após o casamento, mas sua família de origem é de Pontes Gestal

Bruno era casado e deixa esposa e filhos. Ele vinha lutando bravamente contra um câncer e estava internado há alguns dias, mas infelizmente não resistiu ao tratamento.

🕊 Informaremos em breve, os detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Nossos mais sinceros sentimentos