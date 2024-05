PERDA: falece Ana Lúcia da Silva Santos, aos 59 anos de idade

📢 NOTA DE FALECIMENTO 📢

É com muito pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento de Ana Lúcia da Silva Santos, sócia proprietária da empresa Dr. Home, aos 59 anos, vítima de septicemia, ocorrido neste domingo, dia 26.

Ana residia no bairro Jardim Itália. Deixa os filhos Gilberto, Letícia e Leandra, os netos Mariana e Otton, além de demais amigos e familiares.

O velório ocorreu no domingo (26), às 15h, no Velório Jardim das Flores, seguido pela cerimônia de cremação nesta segunda-feira (27) às 9h, no Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.

