PERDA: falece Agnaldo Martins, o conhecido “Guina”, aos 42 anos de idade

Morreu na manhã desta terça-feira, dia 1º, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, o entregador Agnaldo Martins Assunção Melo, bastante conhecido como “Guina”, aos 42 anos de idade.

“Guina” faleceu em decorrência de complicações da cirrose e de parada cardíaca. Passou os últimos dias de vida, internado na Santa Casa de Votuporanga, recebendo alta hospitalar, mas retornou às pressas quando não resistiu e veio a óbito.

O falecido era antigo morador do bairro São Cosme e Damião, deixa os filhos Roberval e Robson, além de demais amigos e familiares. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, dia 02), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, na rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga.