PERDA: falece a servidora pública de Pontes Gestal Elizia Maria de Lima Marta

É com pesar no coração, comunicamos que nossa amada amiga Elizia nos deixou. Sua presença era luz em nossos dias, uma colega incansável, guerreira e cheia de amor. Elizia dedicou-se ao trabalho com paixão, sempre sorrindo, mesmo nos momentos difíceis. Sentiremos sua falta diariamente, e guardaremos com carinho cada lembrança de seu sorriso brilhante. Que descanse em paz.

Neste momento de profunda tristeza, a equipe da saúde de Pontes Gestal une-se ao luto pela perda de nossa amiga. Seu legado e espírito resiliente continuarão a nos inspirar, e ela será lembrada com carinho por todos nós na jornada da saúde.