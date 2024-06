🕯️✝️ É com profundo pesar que o votunews.com.br o falecimento da senhora Rosa Maria de Jesus Souza, aos 81 anos de idade. Ela deixa o seu esposo Anestor Franzio de Souza, seus cinco filhos Mônica Andreia, Marinete Franzio, Taize Keila, Fabiana Guedes, e seu filho em memória, Aparecido Franzio.

Rosa Maria era aposentada e deixa também netos, bisnetos e tataranetos. O velório está ocorrendo no Cemitério Municipal, com sepultamento marcado para às 15:00 no Jardim das Flores. Ela era moradora residente no bairro Santa Felícia. Que ela descanse em paz. 🌹

INFORMOU: www.votunews.com.br