PERDA: falece a senhora Raseli Pereira Rita, aos 58 anos de idade

Nota de Falecimento

É com grande pesar que comunicamos o falecimento da senhora Raseli Pereira Rita, ocorrido no dia 08 de novembro de 2024. Nascida em 26 de dezembro de 1966, Raseli deixa um legado de amor, carinho e dedicação, sendo lembrada com carinho por todos os familiares e amigos.

O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Américo de Campos/SP, no dia 09 de novembro, às 13h.

Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.

Descanse em paz.