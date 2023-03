PERDA: falece a senhora Luzia Beraldo Carlos, aos 71 anos de idade

Faleceu nesta quarta-feira, 8 a senhora LUZIA BERALDO CARLOS (esposa do Hamilton do Escritório Brasil) aos 71 anos de idade . Deixa filhos, netas, noras, familiares e muitos amigos.

Seu corpo será velado no velório Municipal de Valentim Gentil a partir das 8h e seu sepultamento será as 17h no cemitério Municipal de Valentim Gentil.

A família enlutada agradece a todos que lá comparecerem.