PERDA: falece a senhora Laurinda Conde, aos 83 anos de idade

Faleceu nesta quarta-feira, dia 8, em Votuporanga, a senhora Laurinda Conde, aos 83 anos de idade. Muito querida por amigos e familiares, a senhora Laurinda era uma das mais antigas moradoras do bairro Vila América, em Votuporanga.

Deixa as filhas Maria Helena, Márcia e Marly. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento ocorrerá às 9 horas, desta quinta-feira, dia 9, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

INFORMOU: www.votunews.com.br