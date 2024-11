PERDA: falece a senhora Isaura Volpiani do Nascimento, aos 86 anos de idade

Faleceu nesta semana, na Santa Casa de Votuporanga/SP, a senhora Isaura Volpiani do Nascimento, aos 86 anos. Natural de São José do Rio Preto/SP, residia no bairro Vila Marin.

A senhora Isaura era viúva e deixou a sobrinha Veronice Volpiani Padovani; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.