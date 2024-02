PERDA: falece a senhora Dorciria dos Anjos Cardoso Garcia, aos 84 anos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

NOTA DE FALECIMENTO:

É com pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento da senhora Dorciria dos Anjos Cardoso Garcia (sogra do João do Oscar). A senhora completaria amanhã 84 anos. Antiga moradora da cidade vizinha de Valentim Gentil.

Deixa filhas, netos, bisnetos, familiares e muitos amigos.

Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e o sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira, às 13h no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

www.votunews.com.br