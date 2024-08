PERDA: falece a senhora Angelina Maria Jorge dos Santos, aos 82 anos de idade

É com grande pesar que informamos o falecimento de Angelina Maria Jorge dos Santos, aos 82 anos de idade. O velório aconteceu no Municipal de Magda. O sepultamento ocorreu nesta terça-feira, dia 20, às 14h30, no Cemitério Municipal de Magda.

Angelina Maria Jorge dos Santos era uma figura querida por todos que a conheciam, deixando um legado de amor e carinho. Neste momento de dor, que Deus conforte os corações de seus familiares e amigos.