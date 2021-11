PERDA: falece a professora aposentada Maria Inês Ribeiro, aos 66 anos

Faleceu no último sábado, na Santa Casa de Votuporanga, vítima de insuficiência respiratória, a senhora MARIA INÊS RIBEIRO (Mazinha), 66 anos, professora aposentada,

Residia no Bairro Jardim Santos Dumont, Votuporanga. O sepultamento ocorreu ontem no Cemitério Municipal de Votuporanga.