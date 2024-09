PERDA: falece a professora aposentada Elizabeth Zanusso, aos 70 anos de idade

Com pesar, informamos o falecimento da professora aposentada Elizabeth Zanusso, aos 70 anos de idade. Elizabeth, nascida em 12 de abril de 1954, era querida por seus familiares e amigos, que se reunirão para prestar as últimas homenagens. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal da Consolação.