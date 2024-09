A semana começa triste com o falecimento da querida salgadeira, CLEMES MARSELANI CAIRES, a Dona CLEMES. Conhecida e amada por todos, sua dedicação à profissão a tornou uma figura especial em Votuporanga e região. A família encontra conforto no apoio dos amigos neste momento de luto. O velório será às 11h e o sepultamento às 17h, no cemitério Municipal. Acompanhe as atualizações aqui. 🙏