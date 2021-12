Índices de aberturas de empresas também são satisfatórios, ultrapassam 800 no município Pelo quinto mês consecutivo, Votuporanga segue com saldo positivo de empregabilidade e, esse cenário, ocorre devido às ações que a Prefeitura vem realizando e colaborando com a retomada econômica. No mês de novembro, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), tanto os números de pessoas que conseguiram um vínculo empregatício quanto o de aberturas de empresas, tiveram desempenhos satisfatórios. Entre o total de contratações com carteira assinada, que somaram 172 em áreas diversas no penúltimo mês do ano, 101 foram na de prestação de serviços e outros 116 na área comercial e de janeiro até novembro, o número é de 661 pessoas empregadas; o saldo de abertura e encerramento de empresas foi de 52. Ainda conforme dados referentes ao mês passado, o registro de empresas abertas na cidade ultrapassa 800. O prefeito Jorge Seba analisa o balanço com otimismo e perseverança. “2021 foi um ano de desafios. Paralelo aos cuidados com a saúde e social, também trabalhamos pela retomada econômica de Votuporanga, prova disso são essas mais de 800 aberturas de empresas e cinco meses seguidos de contratações formais. Estes são resultados de que estamos caminhando rumo ao progresso”.