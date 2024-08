Os incêndios foram registrados em São José do Rio Preto, Pontes Gestal, Monções, Onda Verde, Valentim Gentil, Monte Aprazível, Parapuã e Mirassol (SP).

Caminhões-pipa da prefeitura, do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), de empresas particulares e do Corpo de Bombeiros tentam controlar um incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação da Universidade Estadual Paulista (Unesp), próxima ao antigo Instituto Penal Agrícola (IPA) de São José do Rio Preto (SP), nesta quinta-feira.