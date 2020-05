Pedreiro suspeito de estuprar menina de 5 anos é preso em Auriflama

Indivíduo de 36 anos prestava serviço na casa da vítima. Ao ser preso, ele teria confessado o crime aos policiais militares.

Na tarde deste sábado (9), um pedreiro de 36 anos foi preso no bairro São Bento, em Auriflama/SP, acusado de violentar uma menina de apenas 5 anos de idade. O fato foi registrado na manhã de hoje. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Militar informou, o suspeito é um pedreiro que fazia serviços na casa da família da vítima. A avó estava tomando conta da criança, mas se distraiu e não viu que o homem pegou a criança no colo e começou a mostrar imagens pornográficas do seu aparelho celular. Depois disso, ele passou as mãos nas partes íntimas da criança, que contou para os pais, assim que chegaram em casa.

A família acionou a polícia, que localizou o suspeito nas proximidades dos “predinhos do CDHU” na cidade. Ao ser interrogado, ele confessou o crime para os policiais, que lhe deram imediatamente voz de prisão em flagrante. No entanto, o acusado resistiu à autuação e saiu em luta corporal com os policiais. Ele foi contido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Auriflama, onde está à disposição da justiça.

Ele será encaminhado para uma audiência de custódia, onde o juiz vai determinar se ele vai responder por estupro de vulnerável na cadeia ou em liberdade.

FONTE: Informações | fatosedestaques.com.br / Janete Ribeiro