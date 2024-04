Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio no interior de SP

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O peão Marcos Antônio Gomes da Silva, de 43 anos, perdeu a vida após ser pisoteado por um touro durante um rodeio realizado no distrito de Guaianás, em Pederneiras (SP), na noite do último sábado (20). O incidente ocorreu quando Marcos caiu do animal durante a montaria.

Os primeiros socorros foram prestados no local e Marcos foi rapidamente encaminhado à Santa Casa de Pederneiras, porém, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada como “morte suspeita”, indicando que não há indícios de crime, e será investigada pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A empresa responsável pelo evento, Cia. Sela de Prata, expressou suas condolências em uma nota de pesar compartilhada nas redes sociais, dizendo: “Nós da Cia. Sela de Prata lamentamos muito pelo ocorrido, que Deus conforte o coração de toda a família e amigos do nosso eterno irmão.”

Até o momento desta reportagem, o G1 tentou contato com a empresa para obter mais informações, porém, não obteve resposta.