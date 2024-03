Atividades estão inseridas no “Colégio Unifev em Movimento”, que agitou os estudantes da Educação Infantil aos 9os anos, no último sábado (23/02)

Por meio do projeto “Colégio Unifev em Movimento”, foi promovido o 4º Passeio Ciclístico e Caminhada no último sábado (22/3) na Cidade Universitária, com a participação de centenas de alunos, famílias, professores e colaboradores.

Os trajetos foram organizados conforme o ano escolar dos estudantes.

O dia começou com muita animação, dança, alongamentos e exercícios para aquecer os participantes ansiosos pelo início do passeio, que foi coordenado pelo Prof. Dr. Valter Mariano, responsável pelo projeto e docente de Educação Física da Escola.

As famílias e crianças que participaram do evento puderam escolher entre o passeio de bike e a caminhada.

Os alunos dos 3ºs aos 9ºs anos iniciaram o percurso externo, na portaria 3 do Câmpus, seguiu pela ciclofaixa da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, contornou a Avenida Dr. Jerônimo Figueira da Costa, e retornou pela Avenida Mário Pozzobon. Percorreram aproximadamente 2,5 km no total. A segurança dos participantes foi garantida pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga.

Um circuito menor foi estruturado no estacionamento do Colégio, com o intuito de garantir a diversão e a segurança dos alunos mais novos, matriculados na Educação Infantil, 1ºs e 2ºs anos do Ensino Fundamental.

Recém-matriculada no Colégio Unifev, a pequena Maria Alice Barboza de Moura, do 1º ano B, participou pela primeira vez do passeio ciclístico, acompanhada pela sua família. “Eu gosto muito de pedalar, ainda mais junto dos meus amigos e amigas. É o meu primeiro passeio ciclístico aqui na escola”. A mãe, Isabela Barbosa, elogiou a iniciativa do Colégio, e complementou que, “estimular o exercício físico, reunir toda a família no ambiente escolar, passar mais tempo com os amigos fora das aulas, tudo isso é fundamental para o bem-estar dos nossos filhos. Participar das atividades promovidas pela escola nos tranquiliza como pais, mostrando que ela se preocupa com os alunos. É muito bom estar envolvida nessas práticas tão importantes para o desenvolvimento deles.”

O “Colégio Unifev em Movimento” tem como objetivo estimular a prática da atividade física e a saúde dos estudantes. “Além de promover a prática esportiva e os hábitos saudáveis, o projeto incentiva a integração familiar, o companheirismo e a reflexão sobre questões, como a mobilidade urbana. A aprendizagem vai além das salas de aula, de um modo divertido e sustentável”, destacou o coordenador do projeto.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, relatou sobre os diversos benefícios aos participantes. “A proposta do Colégio Unifev é incentivar o cuidado com a saúde dos nossos alunos por meio da prática esportiva e da sustentabilidade. Este foi o nosso 4º passeio ciclístico, realizado com tanto zelo em mais uma manhã especial, que proporcionou descontração e lazer saudável entre as famílias e a comunidade escolar”.

Depois das atividades, as famílias passearam pelo Colégio e se reencontraram para conversar.