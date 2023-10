Parque da Cultura receberá carreta do Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil

Evento será realizado na segunda (23/10) e terça-feira (24/10) das 14h às 21h

Votuporanga integra o roteiro de cidades que sediarão o Circuito de Negócios Agro 2023 do Banco do Brasil. Na segunda (23/10) e terça-feira (24/10), das 14h às 21h, o Parque da Cultura receberá o evento com diversas palestras de temas relevantes para o agro e sobre novas tecnologias que agregam melhorias às atividades rurais, além de uma feira com exposição de produtos de empresas parceiras.

O Circuito tem como objetivo levar bons negócios para os produtores rurais, movimentar a economia de cada município, bem como realizar palestras para disseminar conhecimento técnico e boas práticas no campo.

Além disso, a Carreta Agro do Banco do Brasil estará no Parque da Cultura com atendimento, sala de reuniões e outros serviços, formando uma espécie de agência móvel. Segundo informações do Banco do Brasil, as carretas passarão por 300 municípios em 2023, passando por 24 estados abrangendo todas as regiões do Brasil, rodando cerca de 200 mil km.

Juntamente com isso, o evento também traz uma feira em cada uma das cidades por onde passa. Os parceiros podem expor seus produtos e a equipe do BB fica à disposição dos produtores para assessorar com as melhores soluções de crédito.

“Mais uma vez Votuporanga entra em um circuito importante, mostrando que tem representatividade regional e estadual. A área do agronegócio é, sem dúvida, uma das mais forte da nossa região, que movimenta nossa economia e integrar este calendário de negócios do Banco do Brasil é uma prova disso”, disse o prefeito Jorge Seba.