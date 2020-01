Paraguai divulga nova lista de foragidos de penitenciária na fronteira; 9 foram recapturados

No total, 67 detentos continuam foragidos da Penitenciária de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. Polícia continua com buscas e investiga caso.

A Polícia Nacional do Paraguai divulgou na manhã desta quinta-feira (23) uma nova lista incluindo mais informações sobre os 76 fugitivos da Penitenciária de Pedro Juan Caballero, como nome, idade, foto e causa da pena. No presídio, que fica próximo da fronteira paraguaia com Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, estavam muitos integrantes de uma facção criminosa de São Paulo, que também opera no Paraguai.

De acordo com o Ministério Público do país vizinho, 9 presos foram recapturados. Um deles foi apreendido no momento da fuga por um túnel.

Dos outros recapturados, três foram encontrados na última quarta-feira (22), sendo dois em uma área que fica a cerca de 12 quilômetros de Pedro Juan Caballero; e um que se entregou, após um pedido dos pais. Este último, o paraguaio Cristian Javier Benítez Vera, ainda afirmou que os chefes da facção criminosa saíram antes dos outros da Penitenciária, e pela porta da frente.

Na manhã desta quinta, familiares de Cristian denunciaram que ele teria sido agredido por agentes na volta à penitenciária. Equipes da Força Nacional paraguaia entraram no presídio para apurar a denúncia, que seguirá sendo investigada pelo MP do Paraguai.