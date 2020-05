Paraguai apreende carga de açúcar e óleo contrabandeada do Brasil

Autoridades querem saber para onde seriam levados os produtos.

Agentes da Unidade Interinstitucional para Prevenção, Combate e Repressão ao Contrabando (UIC), do Paraguai, apreenderam, hoje (7), pelo menos três caminhões carregados com toneladas de açúcar e milhares de litros de óleo de cozinha contrabandeados do Brasil.

Em sua conta pessoal no Twitter, o coordenador da UIC, Emilio Fuster, divulgou imagens da ação. “Zero tolerância com o contrabando”, escreveu Fuster na postagem que motivou internautas a pedirem que os produtos sejam doados a instituições de caridade e famílias carentes. Outros internautas cobraram uma investigação rigorosa que apure como o caminhão conseguiu cruzar a fronteira com a documentação da carga irregular.

Nas imagens disponibilizadas por Fuster é possível ver três caminhões carregados. Ainda de acordo com o coordenador da UIC, os veículos foram parados com o apoio de militares do Exército, em uma rodovia que corta a cidade de Curuguaty, no estado de Canindeyú. O local fica a cerca de 90 quilômetros de Paranhos, no Mato Grosso do Sul.

Procedimiento en curso en Curuguaty. La UIC con apoyo del tercer cuerpo del ejército de la zona está incautando toneladas de azúcar y miles de litros de aceite. Cero tolerancia al contrabando.@MaritoAbdo @capasupy @UIP_py @CCieplik @dicosoffmm @aduanapy @Tributacionpy @MIC_PY pic.twitter.com/t0y6kSW2gc — Emilio Fuster (@emiliofuster1) May 7, 2020

Segundo a agência estatal de notícias do Paraguai, IP, toda a mercadoria apreendida foi levada para a capital, Assunção. As autoridades procuram descobrir para onde todo o açúcar e óleo de soja seriam levados e distribuídos. Entre os cinco detidos, está o suspeito de ser o responsável pela carga.

Também no Twitter, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, classificou o resultado da operação como “um excelente trabalho”, fruto do trabalho integrado da UIC e das Forças Armadas do país.

Excelente trabajo en equipo entre la UIC y las Fuerzas Militares 🇵🇾 https://t.co/WVkcjYGgnC — Marito Abdo (@MaritoAbdo) May 7, 2020

FONTE: Informações | agenciabrasil.ebc.com.br