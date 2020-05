De acordo com a prefeitura, antes da multa, os fiscais da prefeitura vão orientar o morador que for flagrado sem a máscara. O morador também irá receber uma máscara gratuita e, caso repita a infração, será multado em R$ 50.

Palmeira D’Oeste em quase 10 mil moradores e registrou sete casos positivos para a Covid-19. No decreto, a prefeitura também estipula uma multa de R$ 250 caso uma pessoa, que está com suspeita da doença, for flagrada não respeitando a quarentena.