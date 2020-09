Pai e filho morrem vítimas de coronavírus em Jales

Valter e José. Pai e filho que perderam as suas vidas com apenas quatro dias de diferença, após contraírem o coronavírus.

Os dois precisaram de internação na Santa Casa de Jales, após apresentarem os sintomas. Quando o filho faleceu, o pai já estava internado.

O filho, José Aguinaldo dos Santos, o popular “Nadi” de Marinópolis/SP, veio a óbito no último domingo, 30 de agosto. Na madrugada desta quinta-feira, 3 de setembro, Valter dos Santos, pai de José, também faleceu por complicações da Covid-19. Valter era morador de Palmeira d´Oeste/SP, conforme informou a família ao FocoNews.

Seu Valter foi internado no dia 19 de agosto e transferido para a UTI no dia 23, a noite. Ele morava em um sítio, e deixa viúva de 68 anos. Nadi era agente da Vigilância Sanitária de Marinópolis, atuante na vida política e envolvido voluntariamente com diversas causas comunitárias. Também deixa viúva e um filho.