De acordo com informações do primo das vítimas, Fábio Soares, a família foi passar o final de semana com amigos e em determinado momento o pai Diego Soares dos Santos, de 35 anos, e filho Arthur Talharo dos Santos, de nove anos, foram andar de moto pela propriedade quando o acidente aconteceu.

Ele acabou perdendo o controle da motocicleta e colidindo em uma árvore seringueira, perdendo a vida no local em decorrência de um traumatismo craniano. Já o filho foi socorrido para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo, 13.