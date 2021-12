Pai chega de ambulância à formatura da filha em SC: ‘Ratificar minha promessa de valorizar a educação’

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ele foi autorizado pelo hospital a participar do evento acompanhado de uma equipe médica. Após celebração, retornou à unidade de saúde.

Hospitalizado em Blumenau, Ricardo Córdova Diniz, 58 anos, foi autorizado pela equipe médica a deixar por algumas horas o Hospital Santa Isabel para acompanhar a formatura do terceirão da filha, Maria Angélica Diniz, 18, em Itajaí, na noite de sábado (18). A participação dele na cerimônia foi surpresa para a jovem.

“Eu só tinha dito para a minha filha que estaria presente de espírito. Ela não esperava. Assisti a formatura e fui agraciado que ela ganhou mérito escolar de melhor aluna. Sempre deixei bem claro que a principal herança minha seria a educação para ela. Então, minha presença também era para ratificar a promessa de valorizar a educação dela”, disse Ricardo.

Ele chegou de ambulância custeada pela unidade de saúde ao evento, que ocorreu cerca de 60 quilômetros distante de onde está internado. A filha o recepcionou, emocionada. No vídeo que flagrou o momento é possível ouvir ela agradecer ao pai por ir à celebração (assista acima).

Segundo o hospital, Diniz passou por uma cirurgia no intestino e está internado desde 22 de novembro. Ele não tem previsão de quando deixará o hospital.

“Eu e minha esposa havíamos programado tudo para a formatura, participamos de todos os detalhes e, de repente, veio essa doença. E eu me vi numa hora para outra na possibilidade de não ver minha filha se formar. Eu não podia deixar este momento passar. Estava muito triste”, contou o pai.

O hospital, por meio do projeto “O que importa para você”, que atende todos os pacientes internados e proporciona uma experiência desejada como parte do tratamento, movimentou-se para auxiliar Ricardo a presenciar a formatura.

“Queremos salientar a gratidão ao projeto do hospital. Sem esses anjos nada seria possível. Esses momentos são marcantes na vida de um paciente. Uma sensação e certeza de sucesso até na recuperação”, disse a mulher de Ricardo, Christiane Mesadri Diniz.

Uma equipe multiprofissional, com enfermeiros e médicos, o acompanhou durante o trajeto e a cerimônia. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, o quadro de saúde foi observado durante toda a semana para definir se ele poderia ir ao evento.

Formatura

Maria Angélica se formou no Ensino Médio do Colégio de Aplicação da Univali e, segundo a instituição, também garantiu vaga na Brown University, nos Estados Unidos, onde concorreu a uma vaga com outros seis mil candidatos.