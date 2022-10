Pai abandona menino de 7 anos na porta de padaria

Vídeos recebidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o momento em que um homem abandona o filho de 7 anos na porta de uma padaria no Jardim Vera Cruz, em Franca (SP). O caso aconteceu na manhã de domingo (16) e foi registrado como abandono na Polícia Civil, mas as imagens foram divulgadas nesta terça-feira (18).

Na gravação, o pai aparece chegando com o filho e deixando a criança na porta do estabelecimento, por volta das 7h07. Um outro trecho do vídeo registra o menino já sozinho no local.

Cerca de oito minutos depois, pessoas que estavam no estabelecimento saem para ampará-lo.

Segundo a dona da padaria, a criança estava descalça, com fome e sono. Ela a colocou em um colchão e acionou a Polícia Militar.

O que diz o pai?

A reportagem conseguiu localizar o pai da criança. Ele alega que está enfrentando “muitos problemas” para ficar com o menino e que por causa disso tomou uma medicação no domingo que o fez dormir na calçada a alguns metros da padaria. Apesar das dificuldades, ele nega que tenha havido abandono.

O que diz o Conselho Tutelar?

O Conselho Tutelar informou que já acompanha a criança há alguns meses devido a denúncias de maus-tratos. Com a situação, o menino agora ficará sob cuidados de uma família acolhedora até a decisão do juiz, que pode ser uma dentre as três possibilidades a seguir:

Ela ficar na responsabilidade de um familiar que queira e tenha condições;

Voltar a morar com o pai, caso ele comprove condições para isso;

Ir para um processo de adoção, caso nenhuma das duas outras opções dê certo.

