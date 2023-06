Padre de Mirassol é tema de festa de aniversário de menino de 8 anos

Matheus Henrique surpreendeu a todos ao pedir festa de aniversário com o tema do padre Patrick Márcio, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Mirassol

Matheus Henrique Corte surpreendeu a todos ao pedir a festa de aniversário de oito anos com o tema do padre Patrick Márcio de Oliveira, 31 anos, que atualmente realiza missas na Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Mirassol. O dia do aniversário de Matheus é 23 de junho, mas a festa foi realizada no último dia 16.

A mãe, Sandra Maria Pereira Corte, conta que estava em um grupo de oração, na paróquia, quando seu filho saiu correndo para falar com o padre sobre o tema da festa.

“Isso me pegou de surpresa, achei que ele iria desistir do tema, até algumas pessoas tentaram tirar isso da cabeça dele, mas ele não desistiu. Ele gosta do padre, porque nas missas ele passa a mão na cabeça das crianças, da pãozinho no final da missa e também acha o padre engraçado e fala que o padre é de Deus”, afirma Sandra.

No começo, ela conta que ficou receosa com a ideia, pois achou que o padre não iria aceitar. Matheus perdeu o pai recentemente, então ela não queria que o filho ficasse magoado com alguma coisa.

“Ele perdeu o pai faz dois anos e seis meses, já sofreu bastante, e levar um não seria muito triste para ele. Eu fiquei perturbada, com medo e até eu tentei tirar esse tema da cabeça dele por medo de levar um não”, ressalta.

Vendo que o filho não ia mudar de ideia, a mãe correu para tentar falar com o padre. “Chamei o padre no Instagram, perguntei se podia fazer a festa e ele concordou. Nesse momento me deu um alívio”, conta Sandra.

Quando Matheus soube que tinha dado certo não se segurou de emoção e já foi pedindo roupa de padre para ele vestir na festa e imaginando a decoração do tão sonhado aniversário.

Sandra conta que não é a primeira vez que o filho pede festa com tema de religião. Segundo ela, o ano passado o tema de aniversário dele foi do Frei Gilson, que atualmente realiza pregações da palavra de Deus no Brasil e exterior, além de cantar e tocar músicas cristãs.

“Até hoje as pessoas me mandam fotos no trabalho, viajando e ouvindo o Frei Gilson. A maioria das pessoas que foi à festa não conhecia o frade. Nunca imaginei que meu filho através de uma festa evangelizaria tanta gente”, acrescenta Sandra.

Matheus sempre foi ligado a religião e não via a hora de chegar o domingo para poder ir à missa. “Meu filho desde pequeno sempre foi atraído por louvores, bateria e em casa nós tínhamos que colocar louvores para ele cantar e usava minhas panelas como bateria. Hoje Matheus é coroinha porque também era um sonho dele”, finaliza.

Em conversa com o padre Patrick Márcio, ele conta que a mãe o procurou em um término de uma missa para falar da admiração que o filho tinha pela igreja, missa e pelo padre.

“Por eu ser ainda um jovem padre, alegrou meu coração em saber que de forma positiva meu ministério tocou o coração da criança”, afirma o padre.

Ao saber que seria tema da festa de aniversário do pequeno Matheus, além de ficar surpreso, o padre fez questão de comparecer no evento. “Foi uma surpresa pela proporção que foi. Ele quis estar vestido igual ao “padre”, em um tempo que as crianças esperam seus super-heróis, como alguém para se inspirar, pedir a figura religiosa como tema, me deixou emocionado, não é pela pessoa do padre, mas a mensagem que o padre traz, Jesus Cristo”, finaliza o padre Patrick Márcio.

Aos sábados, o padre realiza na Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Mirassol, uma missa voltada para as crianças.

(Colaborou Sarah Belline – diarioweb.com.br)