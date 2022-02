Pacientes atendidos pelo AME Votuporanga serão beneficiados com novos tomógrafos

Contrato com governo do Estado prevê fornecimento de 74 equipamentos neste ano

Unidades de saúde de São Paulo começam 2022 oferecendo aos pacientes exames de tomografia computadorizada de alta tecnologia. São equipamentos que vão agregar qualidade nos serviços de imagem oferecidos à população e aumentar a segurança nos diagnósticos médicos. Os tomógrafos Imagine Star e Imagine Plus são fabricados pela Imex Medical Group, com as primeiras unidades sendo entregues a partir do próximo mês.

Entre os contemplados está o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga, no interior do estado. Há 14 anos, a unidade atende cerca de 300 mil habitantes de 30 municípios da região. Só no ano passado o AME realizou cerca de 315 mil atendimentos, todos pelo SUS, e fez quase 194 mil exames. A aquisição dos tomógrafos de alta tecnologia vai beneficiar também os pacientes do Hospital Regional de Assis, único que presta atendimento 100% SUS para cerca de meio milhão de habitantes da região de Assis e Ourinhos. Com 30 anos de atuação, o hospital conta hoje com 160 leitos.

A tomografia computadorizada

O exame de tomografia computadorizada é um dos mais eficazes para investigar nódulos ou tumores, pois é capaz de captar imagens em alta definição de alterações muito pequenas em ossos, tecidos, órgãos e outras estruturas do corpo. Durante a pandemia ele ganhou ainda mais importância, pois junto com o teste RT-PCR se mostrou uma das estratégias mais eficientes para identificar a Covid – 19.

Os principais tipos de tomografias são:

Tomografia de crânio: indicada para investigação de traumas, infecções, ocorrência de hemorragia, hidrocefalia ou presença de aneurismas;

Tomografia de abdômen e de pelve: utilizada para avaliar a evolução de tumores e abscessos, além de verificar a ocorrência de apendicite, litíase, malformação renal, pancreatite, pseudocistos, lesões no fígado, cirrose e hemangioma.

Tomografia de membros superiores e inferiores: utilizada para lesões musculares, fraturas, tumores e infecções;

Tomografia de tórax: indicada para investigação de infecções, doenças vasculares, rastreamento de tumores e avaliação da evolução de tumores.

Tomógrafos com tecnologia mundial

A linha de tomografia da Imex tem tecnologia avançada, sendo um dos destaques no portfólio da empresa, que conta também com equipamentos de mamografia, ressonância magnética e densitometria óssea, entre outros. Recentemente, a qualidade destes produtos e a atuação da Imex, foram reconhecidas pelo mercado e pela imprensa especializada, com o prêmio Líderes da Saúde 2021, na categoria Indústria de Diagnóstico, realizado pelo Grupo Mídia, o maior portal de notícias sobre gestão, serviços, tecnologia e negócios na Saúde.

Sobre a Imex

Com uma trajetória de 20 anos, recentemente a empresa lançou seu portfólio próprio de equipamentos com tecnologia mundial que já está presente em praticamente todos estados brasileiros. O sucesso no mercado aparece nos números positivos, como o aumento do volume de negócios no ano passado em torno de 40% em relação a 2020.

Além de oferecer ao mercado brasileiro produtos com alta tecnologia e preços competitivos, a eficiência do pós venda é o grande diferencial da Imex. A empresa possui uma estrutura logística com quatro centros de distribuição, capaz de garantir soluções personalizadas para seus mais de 10 mil clientes em todo país. A Imex oferece ainda assistência técnica especializada, com profissionais altamente capacitados.